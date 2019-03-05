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ФАС выдала предписание Johnson & Johnson за нарушение закона о рекламе

Компания некорректно рекламировала один из товаров как лучший в своей категории

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписание компании Johnson & Johnson о прекращении нарушения закона о рекламе, материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФАС выдала предписание в связи с роликом средства "Гексорал", где утверждается, что он лучше всего уменьшает боль в горле. "При использовании в рекламе каких-либо сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара перед товарами иных производителей ("лучший", "№1" и прочее), должны быть указаны критерии, по которым осуществляется сравнение и которые обосновывают данное утверждение", - отмечается в сообщении.

В антимонопольной службе также сообщили, что в ролике показана сноска, выполненная мелким шрифтом. Она занимает незначительную часть кадра, а зрители видят ее всего три секунды. В результате, как отметили в ФАС, потребители не могут воспринять содержащуюся в ней информацию.

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