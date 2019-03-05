Банк России выпустит памятные монеты в честь животных из "Красной книги"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение серебряные памятные монеты номиналом 2 рубля из серии "Красная книга" в честь дальневосточного леопарда, красноногого ибиса и белуги. Как сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ, диаметр монет - 33 мм.

В частности, на оборотных сторонах монеты находятся рельефные изображения животных, в честь которых выпущены монеты. Тираж каждой из монет - 5 тыс. штук.

В ЦБ также напомнили, что данные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.