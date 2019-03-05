В ЛДПР предложили выплачивать на детей пособие в 50% прожиточного минимума

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Александр Шерин и Кирилл Черкасов внесли в Госдуму законопроект о введении ежемесячного федерального пособия на каждого ребенка в возрасте до 14 лет в размере не менее половины прожиточного минимума по России. Информация размещена во вторник в думской электронной базе данных.

Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает введение "пособия по уходу за ребенком из размера не менее половины уровня среднего прожиточного минимума по России, который на сегодняшний день составляет 10444 рубля на душу населения, то есть в размере 5222 рубля". Предусматривается автоматическая индексация размера пособия.