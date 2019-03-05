В ЛДПР предложили выплачивать на детей пособие в 50% прожиточного минимума

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Александр Шерин и Кирилл Черкасов внесли в Госдуму законопроект о введении ежемесячного федерального пособия на каждого ребенка в возрасте до 14 лет в размере не менее половины прожиточного минимума по России. Информация размещена во вторник в думской электронной базе данных.
Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает введение "пособия по уходу за ребенком из размера не менее половины уровня среднего прожиточного минимума по России, который на сегодняшний день составляет 10444 рубля на душу населения, то есть в размере 5222 рубля". Предусматривается автоматическая индексация размера пособия.
Авторы инициативы указали, что сегодня размер выплат устанавливается каждым регионом. Как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на данные Минтруда, в 2018 году размер такого пособия колебался от 90 рублей на Алтае до 4,3 тыс. рублей в Подмосковье.
"Данная инициатива направлена на долгосрочную перспективу. Ее реализация окажется крайне затратной для федерального бюджета, но это тот случай, когда цель оправдывает средства. Здоровые взрослые люди, получившие должное воспитание, образование, уход в семье, будут приносить значительно больший доход бюджету и экономике в целом, чем затраты на реализацию", – уверены депутаты.
Аналогичный законопроект группа депутатов от ЛДПР уже вносила в июне 2016 года.