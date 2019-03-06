СМИ: топ-менеджер "Нафтогаза" нашел в собственной компании коррупционную схему сбыта газа

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уличил собственную компанию в коррупционной схеме реализации природного газа из подземных хранилищ в адрес частной структуры, ранее принадлежавшей руководителю газового направления "Нафтогаза" Андрею Фаворову. Об этом сообщило в среду информагентство "Украинские новости", ссылаясь на служебные записки Витренко "Нафтогазу".

"В 4-м квартале "ЭРУ Трейдинг" получал газ по цене, заниженной в некоторых случаях почти на 1 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м. Из документа следует, что "в конце ноября и в декабре 2018 года "ЭРУ Трейдинг" закупили газ из газохранилищ по низкой цене (средневзвешенная 8457 гривен за 1 тыс. куб. м) общим объемом 101 млн куб. м", - сказано в сообщении. По информации издания, продажа газа в четвертом квартале 2018 года привела к "необоснованным потерям" "Нафтогаза", а также "необоснованной прибыли" компании "ЭРУ Трейдинг", как посредника между "Нафтогазом" и компании "Укртрансгаз". Кроме того, сообщил Витренко, "такая же ситуация остается актуальной для поставок газа в январе и феврале 2019 года".

По мнению Витренко, сообщает издание, компания "ЭРУ Трейдинг" могла заработать на этих операциях $2,2 млн. Исполнительный директор обратился за разъяснениями к главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, чтобы "разобраться в ситуации и не допустить подобных конфликтов интересов". Витренко также предположил, что Фаворов мог остаться бенефициаром компании "ЭРУ Трейдинг".

"Все выше приведенное дает основание считать, что компания не в состоянии управлять таким конфликтом интересов, который соответственно может привести к значительным необоснованным финансовым потерям", - цитирует издание служебную записку Витренко, датированную 18 февраля 2019 года.

В настоящее время "Нафтогаз" является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам. Украина в рамках своего курса на евроинтеграцию намерена полностью адаптировать свое энергетическое законодательство к законодательству Евросоюза, разделив компанию по видам деятельности.