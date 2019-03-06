Госдума приняла закон об упрощении идентификации в рамках банковских групп

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, позволяющий кредитным организациям не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов.

Закон был разработан Росфинмониторингом в рамках плана мероприятий по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке, утвержденного вице-премьером Аркадием Дворковичем 18 мая 2015 года. Законопроект вносит поправки в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно закону, если клиент уже идентифицирован одной организацией из группы, другая организация может воспользоваться этой информацией и не проводить его проверку. Для этого головная кредитная организация банковской группы или холдинга разрабатывает и утверждает целевые правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включающие, в частности, правила обмена информацией, а также осуществляет контроль за их соблюдением. Эти правила должны утверждаться течение 180 дней со дня принятия нормативного акта ЦБ РФ, устанавливающего требования к целевым правилам внутреннего контроля. Кроме того, при проведении упрощенной идентификации клиента идентификация его представителя или выгодоприобретателя не проводится.

Принятыми ко второму чтению поправками предусматривается перечень условий, при одновременном соблюдении которых организации, являющиеся участниками одной банковской группы или банковского холдинга, смогут обмениваться и обновлять информацию, необходимую для идентификации клиента. При этом организации - участницы банковской группы или банковского холдинга будут не вправе предоставлять информацию и документы в рамках такого обмена с участниками этой же банковской группы или холдинга и зарегистрированным, если они зарегистрированы за пределами РФ.

Если клиент либо представитель клиента был идентифицирован при личном присутствии организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, которая является участником банковской группы или банковского холдинга, он сможет открывать счета без личного присутствия в других организациях соответствующей банковской группы или холдинга.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.