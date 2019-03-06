Песков не стал комментировать публикации СМИ о счетах венесуэльских компаний в банках РФ

МОСКВА, 6 марта./ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации СМИ о банковских счетах венесуэльских компаний в России.

Ранее в ряде СМИ сообщалось со ссылкой на источники, что власти РФ и Венесуэлы по согласованию с представителями бизнеса договорились о переводе счетов венесуэльских компаний в России в банк "Российская финансовая корпорация".

"Кремль непосредственно не занимается открытием счетов и согласованием с бизнесом. Это не к нам вопрос. Это же не делается на уровне главы государства", - сказал представитель Кремля.

Как сообщил ТАСС представитель банка "Российская финансовая корпорация", кредитная организация не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний. "В Банке "Российская финансовая корпорация" нет информации о том, что венесуэльские компании, включая PDVSA, намерены перевести свои счета в банк", - информировал в среду представитель кредитной организации.