В России ограничили поставки свинины из Вьетнама из-за африканской чумы

ТАСС, 6 марта. Россельхознадзор временно ограничил поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Вьетнама из-за вспышек опасного для человека заболевания. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ограничения действуют с 5 марта 2019 г. по причине регистрации очагов африканской чумы свиней (АЧС) на территории Вьетнама. Эта информация подтверждена официальными данными Международного эпизоотического бюро (МЭБ)", - заявили в Россельхознадзоре.