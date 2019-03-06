{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России ограничили поставки свинины из Вьетнама из-за африканской чумы

Речь идет не только о мясе, но и об оборудовании для содержания животных, эмбрионах и сперме для разведения свиней

ТАСС, 6 марта. Россельхознадзор временно ограничил поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Вьетнама из-за вспышек опасного для человека заболевания. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ограничения действуют с 5 марта 2019 г. по причине регистрации очагов африканской чумы свиней (АЧС) на территории Вьетнама. Эта информация подтверждена официальными данными Международного эпизоотического бюро (МЭБ)", - заявили в Россельхознадзоре.

На эту тему

Ограничения распространяются на домашних свиней, продукты убоя свиней, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, спермы и эмбрионов.

Исключение составляют прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, готовая продукция, содержащая в своем составе свинину или сырье животного происхождения, а также сырье животного происхождения, предназначенное для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.

Как отметили в Россельхознадзоре, веденный запрет также касается транзита по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней с территории Вьетнама.

Теги
РоссияВьетнам
Пенсионный закон
Госдума отказалась вводить право на получение пенсий по наследству
Отмечается, что согласно решениям Конституционного суда, право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина"
Читать полностью