В России ограничили поставки свинины из Вьетнама из-за африканской чумы

ТАСС, 6 марта. Россельхознадзор временно ограничил поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Вьетнама из-за вспышек опасного для человека заболевания. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Ограничения действуют с 5 марта 2019 г. по причине регистрации очагов африканской чумы свиней (АЧС) на территории Вьетнама. Эта информация подтверждена официальными данными Международного эпизоотического бюро (МЭБ)", - заявили в Россельхознадзоре.
Ограничения распространяются на домашних свиней, продукты убоя свиней, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, спермы и эмбрионов.
Исключение составляют прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, готовая продукция, содержащая в своем составе свинину или сырье животного происхождения, а также сырье животного происхождения, предназначенное для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей.
Как отметили в Россельхознадзоре, веденный запрет также касается транзита по территории РФ домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней с территории Вьетнама.