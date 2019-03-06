Лавров: РФ и Кувейт наметили к реализации десятки проектов на общую сумму около $200 млн

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 марта. /ТАСС/. Россия и Кувейт разрабатывают для совместной реализации десятки инвестиционных проектов на общую сумму около $200 млн. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Кувейта Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом.

"Российский фонд прямых инвестиций и Кувейтское инвестиционное агентство разрабатывают совместные проекты - их уже несколько десятков - на сумму, которая приближается к $200 млн, - отметил он. - Российские компании, такие как "Газпром", "Новатэк", "Зарубежнефть", "Интер РАО - Инжиниринг", имеют конкретные планы, часть которых уже реализуется в сотрудничестве с кувейтскими партнерами. Мы такие отношения активно поддерживаем".

Глава МИД РФ подчеркнул, что в ходе переговоров стороны "подтвердили обоюдный настрой на укрепление дружественных связей по всем направлениям и особое внимание уделили предстоящим контактам по линии экономических ведомств". "Сегодня в Кувейте проходит очередное, шестое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором рассматриваются все те задачи, которые позволят нам двигаться вперед, прежде всего в сфере расширения торговли и инвестиций", - добавил он.

"Отрадно, что развиваются связи и по военной линии, - обратил внимание Лавров. - Кувейт участвует в [проводимых в РФ] ежегодных международных военно-технических форумах и является традиционным участником танковых биатлонов, которые проводит российское министерство обороны. Это укрепляет контакты между людьми, в том числе в таких спортивных баталиях".