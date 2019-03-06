Арбитражный суд признал банкротом комбикормовый комбинат в Белгороде

ТАСС, 6 марта. Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом "Белгородский комбинат хлебопродуктов", который входит в структуру ГК "Белая птица", по иску московской компании "Альфастрой". В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, отмечено в материалах картотеки арбитражных дел.

"Заявление ООО "Альфастрой" о признании акционерного общества "Белгородский комбинат хлебопродуктов" несостоятельным [банкротом] удовлетворить. Признать акционерное общество "Белгородский комбинат хлебопродуктов" несостоятельным [банкротом], открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - говорится в материалах дела.

Конкурсным управляющим назначен Андрей Коняхин, который по решению арбитражного суда должен не позднее 4 сентября 2019 года предоставить отчет о финансовом положении дел на комбинате.

Как следует из данных картотеки, компания "Альфастрой" направила исковое заявление в арбитражный суд в 2018 году из-за долга, который комбинат не выплатил с 2017 года.

"28 августа 2017 года сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1, согласно условиям которого, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ согласован перечень дополнительных работ со стоимостью 2,3 млн рублей. Истец свои обязательства по договору исполнил в полном объеме. Ответчик выполненные истцом работы оплатил частично, в связи с чем, у последнего образовалась задолженность в сумме 1,15 млн рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов", - отмечено в документах суда.

"Белгородский комбинат хлебопродуктов" занимается изготовление комбинированных кормов для нужд группы компаний "Белая птица" - одного из ведущих российских агрохолдингов по производству и реализации продукции из мяса птицы. Филиалы ГК расположены в Белгородской, Курской и Ростовской областях.