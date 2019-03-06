Reuters: Гуайдо попросил Citibank не возвращать золото властям Венесуэлы

ТАСС, 6 марта. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился с просьбой к американской финансовой группе Citibank не возвращать правительству Венесуэлы золото, которое оно ранее предоставило в качестве залога при получении займа. Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении Гуайдо, этот вопрос обсуждался на встрече между советниками Гуайдо и представителями американской банковской группы.

По словам источников, Гуайдо попросил отложить на 120 дней изначально намеченный на март срок реализации сделки по выкупу золота венесуэльским центробанком у Citibank. Венесуэльская оппозиция также попросила Citibank не предъявлять претензии на венесуэльское золото в случае, если власти Каракаса не выкупят его в срок, установленный контрактом. Подобный запрос был сделан в рамках кампании венесуэльской оппозиции, направленной на то, чтобы взять под свой контроль активы венесуэльского государства за рубежом, отмечает Reuters. Один из источников агентства сообщил, что Citibank пока не дал ответа на просьбу лидера венесуэльской оппозиции.

Власти Венесуэлы четыре года назад для привлечения финансирования начали прибегать к контрактам под названием "золотые свопы", отмечает Reuters. Согласно их условиям, власти Каракаса получали валютные займы от иностранных финансовых институтов, предоставляя в качестве обеспечения золото из запасов центробанка. Венесуэльские власти давали обязательство по истечению сроков контракта выкупить золото по заранее оговоренной в нем цене, чтобы обеспечить возвращение займа. В случае невыполнения этого условия золото переходит в собственность банка.

Так, в 2015 году Центробанк Венесуэлы продал за $1,6 млрд британскому филиалу Citibank золото, которое в настоящее время находится в хранилище Банка Англии (британский центральный банк). По условиям сделки, венесуэльский центробанк должен выкупить это золото в нынешнем месяце. При этом источники агентства не сообщают, будет ли цена золота при его выкупе больше или меньше первоначальных $1,6 млрд.

23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, передала лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США, блокировала проведение операций Венесуэлы с ее золотым запасом через финансовую систему США. В январе стало известно, что Банк Англии принял решение не удовлетворять просьбу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму $1,2 млрд.