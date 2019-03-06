"Дочка" ЧТПЗ обсуждает локализацию производства оборудования для нефтесервиса в Кувейте

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 марта. /ТАСС/. Нефтесервисная компания "Римера", входящая в группу ЧТПЗ, прошла предквалификацию в Кувейтской нефтяной компании (КНК) и готова локализовать производство скважинных погружных насосов на территории Кувейта. Следует из протокола российско-кувейтской межправкомисии, заседание которой состоялось сегодня в столице эмирата. Подписи под документом поставили сопредседатели комиссии - министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Халед аль-Фадель.

В документах сообщается, что "Римера" при взаимодействии с кувейтской Gas & Oil Field Services Company (GOFSCO) прошла предквалификацию в КНК по направлению "40A: Electrical submersible pumping (ESP) for oil wells" (электрические погружные насосы для нефтяных скважин). "Римера" и GOFSCO выступили с инициативой локализовать производство скважинных погружных насосов на территории Кувейта, отмечается в протоколе.

Согласно материалам МПК, еще ряд российских нефтесервисных компаний активно работают для выхода на рынок Кувейта.

Кроме того, "Сибирская сервисная компания" (Москва) выразила готовность участвовать в тендерах и проектах КНК по бурению и ремонту скважин. В конкурсных торгах готова участвовать и буровая компания "ПНГ" (Москва), которая уже прошла предварительную квалификацию в КНК, следует из протокола.