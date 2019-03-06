Кувейт пригласил бизнес из России участвовать в проектах в сфере электроэнергетики

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 марта. /ТАСС/. Кувейт предложил российским компаниям пройти предквалификацию и участвовать в проектах в сфере электроэнергетики, водоснабжения и поставок оборудования. Об этом говорится в протоколе российско-кувейтской межправкомисии, заседание которой состоялось вечером 6 марта в столице эмирата.

Подписи под документом поставили сопредседатели комиссии - министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Халед аль-Фадель.

Российским компаниям предлагается организовать рабочие поездки в Кувейт для проведения презентаций и форумов, бизнес-встреч с ответственными лицами в правительстве по данному вопросу.

Как следует из документа, российский бизнес также заинтересован участвовать в проектах по строительству и модернизации объектов электроэнергетики в Кувейте. Такое намерение есть у "Силовых машин", которые обозначили готовность "участвовать в проектах строительства и модернизации ТЭС и ГЭС на территории Кувейта, в том числе через поставки основного энергетического оборудования".

"Технопромэкспорт" (инжиниринговая "дочка" госкорпорации "Ростех") и другие российские компании, как следует из протокола, заинтересованы также сотрудничать "в области строительства новых и модернизации ранее построенных объектов электрогенерации и инфраструктуры".