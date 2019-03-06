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Мантуров: отказ во въезде в Чехию члену делегации из РФ не добавил "позитивного настроя"

Глава Минпромторга сообщил, что министерства иностранных дел России и Чехии проработают эту ситуацию

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Отказ Чехии во въезде сотруднику МИД России из состава делегации, прибывшей на заседание межправительственной комиссии, не добавил "позитивного настроя" участникам встречи. Об этом заявил журналистам в среду глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам заседания.

Ранее чешские СМИ сообщили, что россиянину отказали во въезде в страну "по соображениям безопасности". Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии заявил ТАСС, что это не останется без ответа.

"На заседании межправительственной комиссии это не добавило позитивного настроя. Но мы сделали для себя определенные выводы",- сказал российский министр.

По его словам, министерства иностранных дел двух стран проработают эту ситуацию.

Глава Минпромторга Чехии Марта Новакова сообщила, что с ее ведомством не консультировались при принятии решения от отказе во въезде сотруднику МИД РФ.

"Я могу лишь отметить, что у нас нет никакой информации, не было заранее, нет и сейчас. И никто с нами по этому вопросу предварительно не консультировался. Если у вас есть вопрос по этому направлению, вам нужно обратиться в тот орган, который это решение принял", - сказала она, выразив надежду, что случившееся не оказало никакого влияния на заседание межправительственной комиссии.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичЧехияРоссия
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