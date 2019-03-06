Козак: объем дивидендов "Транснефти" за 2018 год будет зависеть от инвестпрограммы

КАЛИНИНГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Правительство РФ пока не приняло решения относительно уровня дивидендов "Транснефти" за 2018 год, их объем будет зависеть от инвестиционной программы компании, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Все зависит от инвестиционной программы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какой объем от чистой прибыли "Транснефть" может направить на выплаты - 25% или 50%.

Дивиденды "Транснефти" за 2017 год составили 54,9 млрд рублей (около 30% от чистой прибыли по МСФО).

Первый вице-президент компании Максим Гришанин в январе говорил, что в случае необходимости выплаты 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов "Транснефть" будет вынуждена дополнительно сократить программу развития еще на 30-40 млрд рублей к 120 млрд рублей, которые уже запланировано сократить. По словам Гришанина, в долгосрочной программе развития "Транснефть" исходит из дивидендов в 25% от чистой прибыли по МСФО. А сокращение объемов финансирования программы развития может привести "к существенным технологическим рискам", подчеркивал он.

Гришанин также призывал при принятии решения по дивидендам учитывать "сбалансированность между уровнем долговой нагрузки и необходимым объемом инвестиционных средств". "Транснефть" неоднократно отмечала, что дивиденды должны быть учтены в тарифах компании на прокачку нефти.