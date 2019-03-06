Россельхознадзор рассчитывает на отмену запрета на поставки российской птицы в Кувейт

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор рассчитывает, что запрет на поставки российской птицы в Кувейт будет отменен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"На следующей неделе состоится заседание Высшего комитета по пищевой безопасности Кувейта, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об отмене запрета на импорт продукции птицеводства со всей территории России, за исключением регионов, в которых регистрировались вспышки высокопатогенного гриппа птиц", - сообщил Россельхознадзор.

В ведомстве отметили, что на встрече с коллегами в Кувейте Россельхознадзор подробно разъяснил, какие меры предпринимаются в России для недопущения распространения гриппа птиц и контроля над соответствием животноводческой продукции, экспортируемой на зарубежные рынки.

По мнению российского ведомства, важную роль в системе надзора играет внедренная в июле 2018 года электронная ветеринарная сертификация, не позволяющая оформить ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольные товары, произведенные на территориях, находящихся под запретом в соответствии с решением по регионализации.

В Россельхознадзоре также сообщили, что стороны договорились завершить в кратчайшие сроки согласование ветеринарных сертификатов на мед, продукты пчеловодства и продукцию из водных биоресурсов для экспорта из России в Кувейт. Кроме того, специалисты собсудили возможность увеличения объемов поставок зерна и продуктов его переработки из России в Кувейт. Российской делегацией для рассмотрения компетентным ведомством Кувейта были предоставлены образцы фитосанитарного сертификата, сертификата качества и сертификата для экспорта зерна.

В феврале 2018 года российские животноводческие предприятия получили право на поставку продукции в Кувейт. Как сообщал тогда Россельхознадзор, представители российского ведомства согласовали формы ветеринарных сертификатов на поставки мясной продукции (мясо говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и продукции из них), а также пищевого яйца и яичной продукции из России в Кувейт. Пока поставки возможны с предприятий, имеющих одновременно право поставок в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты.