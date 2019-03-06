Объем инвестиций в Севастополе за четыре года вырос в три раза

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Севастополя за последние четыре года вырос с 7,5 млрд рублей до 23,64 млрд рублей. Рост промышленного производства в регионе по итогам прошлого года составил почти 25%, сообщает в среду пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на губернатора Дмитрия Овсянникова.

"Объем инвестиций в основной капитал Севастополя за последние четыре года вырос почти в три раза - с 7,5 млрд до 23,64 млрд рублей. При этом доля внебюджетных вложений составила 56%", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что с 2015 года участниками Свободной экономической зоны (СЭЗ) стали 428 организаций, которые создали более 7400 рабочих мест. В 2018 году резиденты СЭЗ инвестировали 1,6 млрд рублей. При этом общий объем задекларированных капитальных вложений по заключенным договорам составил 4,9 млрд рублей.

Он также отметил, что за последние пять лет количество промышленных предприятий увеличилось в 2,6 раза и составило 601 предприятие. По итогам прошлого года промышленное производство в регионе выросло на 24,7%.