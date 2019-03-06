РЖД инвестирует 7,9 млрд рублей в развитие железных дорог Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) инвестирует 7,9 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры в Ярославской области в 2019 году. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба правительства Ярославской области.

"Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие инфраструктуры на территории Ярославской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены более чем в два раза - до 7,9 млрд рублей. Основной объем программы приходится на снятие инфраструктурных ограничений, обеспечение безопасности, развитие и обновление железнодорожной системы", - привела пресс-служба слова начальника Северной железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Валерия Танаева.

На реконструкцию железнодорожных путей будет направлено более 2 млрд рублей, на развитие предприятий путевого комплекса и приобретение техники - около 1,6 млрд рублей, на развитие систем энергоснабжения железной дороги - более 1 млрд рублей. На ряде станций будет улучшено освещение.

"Работы по техническому перевооружению контактной сети пройдут на перегоне Козьмодемьянск - Полянки, тяговой подстанции Данилов. Начнется обновление железнодорожной автоматики на участке Петровск - Деболовская. Будет осуществлена реконструкция железнодорожного моста через реку Устье на участке Ростов - Семибратово", - уточнила пресс-служба.

В 2018 году РЖД вложили в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Ярославской области более 2,9 млрд рублей. За год была реконструирована станция Данилов, обновлены участки контактной сети перегонов Шушково - Берендеево, Козьмодемьянск - Полянки, станции Полянки, тяговых подстанций Любим и Петровск.