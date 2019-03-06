Минкавказ пригласил власти Кувейта принять участие в Кавказском экономическом форуме

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пригласил членов Межправительственной Российско-Кувейтской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству принять участие в первом Кавказском международном экономическом форуме. Об этом по итогам заседания межправкомиссии сообщила в среду пресс-служба Минкавказа.

Ранее министр сообщал журналистам, что федеральные власти согласовали проведение в Ставропольском крае I Кавказского международного экономического форума осенью 2019 года. По его словам, инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"В столице Кувейта состоялось шестое заседание Межправительственной Российско-Кувейтской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. <…> Сергей Чеботарев пригласил кувейтских коллег к участию в Первом Кавказском международном экономическом форуме, проведение которого запланировано на территории Северного Кавказа осенью текущего года", - говорится в сообщении.

Чеботарев, слова которого приводит пресс-служба, напомнил, что Россия и Кувейт "активно сотрудничают в рамках многостороннего механизма по стабилизации мирового рынка нефти "ОПЕК +".

"Важно продолжать эту работу с тем, чтобы поддерживать стабильные условия для развития нефтегазодобычи в наших странах, и в целом для поддержания экономического роста. Мы также видим большой потенциал в сферах авиационного комплекса, транспортного машиностроения, систем опреснения воды, аэронавигации, систем безопасности и информационных технологий", - цитирует министра пресс-служба.

Представители России и Куйвейта также рассмотрели возможности взаимодействия в области сельского хозяйства, образования и науки, в том числе в вопросах генетики и биотехнологий. "Наша встреча указывает на глубину отношений между нашими дружественными странами и на желание политического руководства России и Кувейта укрепить двусторонние отношения. Однако, объемы нашего торгового взаимодействия, в том числе в сфере энергетики, малы и не в полной мере соответствуют глубине взаимоотношений наших государств", - приводятся в сообщении словам министра нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Халида Аль-Фаделя.