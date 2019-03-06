Набсовет ВТБ номинировал в новый состав совета глав банков "Открытие" и "Траст"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ включил в список кандидатур в новый состав совета главу банка "Открытие" Михаила Задорнова и главу банка "Траст" Александра Соколова. Соответствующее решение было принято набсоветов ВТБ, следует из сообщения банка.

Также набсовет в соответствии с предложениями основного акционера - государства в лице Росимущества - включил в список кандидатур для голосования по выборам в набсовет девять кандидатур, в том числе первого вице-премьера РФ Антона Силуанова.

Голосование по кандидатурам пройдет на общем собрании акционеров ВТБ - 5 июня. Соответствующие решения были приняты набсоветом банка в среду, 6 марта.

Ранее, 1 марта, правительство выдвинуло в наблюдательный совет ВТБ девять действующих представителей. Среди кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в набсовете ВТБ были указаны первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава ВТБ Андрей Костин, зампред Банка России Владимир Чистюхин, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Дубинин, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Ариф оглы Мовсумов, член консультационного совета ВТБ Игорь Репин, а также ректор Финансового университета при правительстве РФ Мухадин Эскиндаров.

В правительственный список кандидатов для избрания в качестве представителей не попали действующие члены набсовета ВТБ глава банка "Открытие" Михаил Задорнов и предправления КБ "Траст" Александр Соколов.

Действующий состав наблюдательного совета ВТБ был избран на годовом собрании акционеров 23 мая 2018 года.