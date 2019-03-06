Татарстан заинтересован в привлечении чешского бизнеса в республику

ТАСС, 6 марта. Власти Татарстана открыты к сотрудничеству с Чехией и заинтересованы в привлечении чешского капитала в регион. Об этом в среду на Российско-чешском форуме в Праге сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы заинтересованы в привлечении чешского бизнеса и капитала в Татарстан и будем рады расширению взаимовыгодных связей. Чешская Республика - один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. За прошлый год татарстано-чешский товарооборот вырос на 41% и составил $632 млн", - сказал Минниханов, которого цитирует пресс-служба главы региона.

По словам главы Татарстана, развитию сотрудничества способствуют визиты и встречи деловых кругов. Кроме того, в Праге более 20 лет работает торгово-экономическое представительство Татарстана. Рустам Минниханов отметил, что хорошим механизмом взаимодействия является совместная рабочая группа по координации торгово-экономического сотрудничества между Чешской Республикой и Татарстаном.

"Важной поддержкой процесса развития татарстано-чешского сотрудничества являются наши встречи с руководством Чехии, с министрами, членами чешского правительства. Большую помощь работе оказывают наши посольства и торговые представительства. Но возможностей для взаимовыгодного сотрудничества гораздо больше. Существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия", - сказал Минниханов, напомнив о необходимости искать новые пути наращивания сотрудничества, в первую очередь, в области инноваций.

Президент Татарстана пригласил чешский бизнес локализовать свое производство на льготных площадках республики - в особых экономических зонах (ОЭЗ), территориях опережающего развития (ТОР), технопарках, промплощадках и индустриальных парках в муниципалитетах региона.

По данным Приволжского таможенного управления, большую часть структуры экспорта Татарстана в Чехию составляют минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, каучук, резина, готовые изделия. Республика импортирует из Чехии различное электрическое оборудование, средства наземного транспорта, котлы, механические устройства.