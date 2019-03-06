РБК: Россия увеличила поставки нефти в США на фоне ситуации с Венесуэлой

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия в период с 23 февраля по 1 марта увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным объемом с 2011 года. Об этом в среду пишет портал РБК со ссылкой на информацию инвестбанка Caracas Capital Markets.

"В последнюю неделю февраля поставки российских нефти и нефтепродуктов в США выросли до максимума с 2011 года", - говорится в публикации.

В инвестбанке отметили, что данный рост является следствием "адаптации рынков США к потере венесуэльской нефти".

По информации Caracas Capital Markets, в основном российские поставки за последнюю неделю февраля состояли из нафты и топочного мазута. Танкеры шли в США в том числе из Новороссийска и Санкт-Петербурга.

При этом из Венесуэлы в США за отчетный период был отправлен лишь один танкер, указывается в обзоре банка. А с конца января импорт нефти из Венесуэлы упал с 587 тыс. баррелей до 109 тыс. баррелей в день.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент страны Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.