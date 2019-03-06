Минпромторг: президент Чехии допустил участие Росатома в модернизации АЭС с рядом условий

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках рабочего визита в Чехию встретился с президентом страны Милошем Земаном и обсудил условия участия Росатома в проектах по модернизации АЭС в республике. Земан подтвердил готовность рассматривать участие Росатома в тендерах при условии, что компания будет работать вместе с чешскими партнерами, сообщает Минпромторг РФ.

"В ходе переговоров обсуждалось потенциальное участие Росатома в проектах АЭС "Темелин" и "Дукованы". Президент Чехии подтвердил готовность рассматривать возможность привлечения к реализации проектов при условии, что в них также будут задействованы чешские компании", - говорится в сообщении Минпромторга.

Также стороны обсудили инициативу чешской стороны по строительству судоходного канала Дунай - Одер - Эльба. "Денис Мантуров подтвердил заинтересованность России в участии в этом проекте, и ожидается, что в ближайшее время чешская сторона передаст российской по нему более детальную информации", - отметили в пресс-службе.

Ранее Мантуров провел заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где предложил Чехии совместно выходить на рынки третьих стран. Как отмечают в министерстве, Мантуров также обсудил этот вопрос с президентом Чехии. "В фокусе внимания президента и министра также оказались вопросы, касающиеся сотрудничества на рынках третьих стран, таких как Египет, Словакия, а также взаимодействие в авиационной отрасли", - заключили в Минпромторге.