Нетаньяху: Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят в Израиле газопровод в Европу

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Кипра Никос Анастасиадис прибудут в ближайшее время в Израиль для обсуждения строительства самого протяженного в мире подводного газопровода EastMed из Восточного Средиземноморья в Европу. Об этом сообщил в среду премьер- министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Через несколько дней сюда прибудут лидеры Кипра и Греции вместе с госсекретарем США Помпео, чтобы продвигать строительство газопровода из Израиля в Европу через эти страны", - сказал премьер в ходе посещения базы ВМС Израиля в Хайфе. "Флот будет защищать этот газопровод", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила в среду канцелярия главы правительства еврейского государства.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино сообщил во вторник, что Помпео посетит на следующей неделе Израиль, Кувейт и Ливан в рамках проведения стратегического диалога с этими странами. В январе в ходе турне шеф американской дипломатии посетил Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию.

20 декабря 2018 года Нетаньяху по итогам саммита с Ципрасом и Анастасиадисом в городе Беэр-Шева на юге Израиля заявил, что соглашение по строительству EastMed может быть подписано уже через несколько месяцев. Протяженность этого газопровода, который свяжет Кипр, Грецию и Израиль с Италией и остальной Европой, должна составить около 2 тыс. км, инвестиции в его строительство оцениваются в €6 млрд.

Маршрут газопровода должен пройти через израильское месторождение Левиафан и кипрскую Афродиту и дойдет до Греции и Италии. Предположительная проектная мощность - 12-16 млрд куб. м газа ежегодно.