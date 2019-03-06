Минэнерго США: импорт венесуэльской нефти сократился за неделю в 2,5 раза

ТАСС, 6 марта. Импорт нефти из Венесуэлы в США сократился за неделю с 22 февраля по 1 марта на 125 тыс. баррелей в сутки и составил 83 тыс. баррелей. Об этом говорится в распространенном в среду еженедельном отчете Информационного управления при министерстве энергетики США.

По итогам предыдущей недели, к 22 февраля, импорт составил 208 тыс. баррелей в сутки, за неделю до этого, к 15 февраля, он составлял 558 тыс. баррелей в сутки.

7 февраля минэнерго США сообщило, что введенные вашингтонской администрацией санкции в отношении Венесуэлы вряд ли окажут существенное влияние на работу американских нефтеперерабатывающих заводов.

Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.