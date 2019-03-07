ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 7 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у уфимской кредитной организации Роскомснаббанк, говорится в сообщении ЦБ РФ. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

Регулятор отмечает, что в деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов - юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды.

По данным отчета, кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента - юридического лица (так называемой краудфандинговой платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. В то же время погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам производилось за счет вновь привлеченных средств населения.

"В целях сокрытия своего реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов Роскомснаббанка (ПАО) осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции. Банк России выявил полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала) при адекватной оценке кредитного риска по ссудной задолженности", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что ЦБ РФ четырежды в течение последних 12 месяцев применял меры в отношении Роскомснаббанка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В соответствии с приказом Банка России в Роскомснаббанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.