В Венесуэле заявили, что российские компании осваиваются в штате Миранда

КАРАКАС, 7 марта. /ТАСС/. Венесуэльский штат Миранда, охватывающий несколько районов Каракаса, укрепляет связи с российскими компаниями, особенно в сфере сельского хозяйства. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор штата Эктор Родригес.

"Наши связи все больше расширяются, - отметил он. - Мы экспортируем в Россию цветы, какао, промышленные товары, рыбу. Из-за ответных мер на санкции Россия отказалась от некоторых рынков, где раньше закупала рыбу, теперь она будет идти из Венесуэлы".

"Российские компании уже начали осваиваться на побережье штата Миранда", - добавил губернатор.

Родригес также напомнил, что Миранда ранее договорилась о сотрудничестве с Московской областью, а много студентов из штата учатся в России.

Миранда - второй по численности штат Венесуэлы после штата Сулия. В его состав входят ряд районов столицы, в том числе наиболее развитые и благополучные. При этом на территории штата не добываются нефть или газ, а основа экономики формируется за счет сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. В октябре 2018 года делегация штата посетила Московскую область.