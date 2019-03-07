"Ъ": законопроект о проходе иностранных газотанкеров по Севморпути внесен в Госдуму

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Законопроект о перевозке сжиженного газа и конденсата по Северному морскому пути (СМП) на судах под иностранным флагом внесен в Госдуму. Поправки к Кодексу торгового мореплавания (КТМ) предложили депутаты от "Единой России" Виктор Дерябкин, Владимир Синяговский и Сергей Сопчук, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что законопроект призван устранить проблемы "Новатэка", возникшие из-за ускоренного запуска проекта "Ямал СПГ" и угрожающие новому проекту "Арктик СПГ", по которому 6 марта "Новатэк" закрыл сделку с Total.

В настоящее время крупнейшая независимая газовая компания не может использовать газовозы, зафрахтованные на рынке, для вывоза продукции проекта "Ямал СПГ", так как это запрещено поправками к КТМ, принятыми в конце 2017 года. Кроме того, по закону, все каботажные перевозки также должны быть под российским флагом. Исключения из этого правила допускаются по решению правительства. Между тем Минпромторг, наоборот, готовит ужесточение этих требований, чтобы закрепить перевозку углеводородов только за судами, построенными на верфях РФ, пишет газета.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующее ограничение на использование судов под иностранным флагом создает серьезные препятствия для привлечения внешнего финансирования проектов, фрахта дополнительных судов с международного рынка и увеличивает геополитические риски.

Кроме того, пишет газета, оно лишает российские СПГ-проекты преимущества при обеспечении потребности отдаленных регионов России в природном газе по конкурентоспособным ценам и в адекватные сроки. Морские перевозки до пункта перевалки формально подпадают под понятие "каботаж", определение которого сформулировано в КТМ "избыточно широко и не учитывает все современные особенности транспортировки СПГ по СМП и специфику соответствующих правоотношений". Авторы законопроекта считают, что "формирование благоприятной среды, обеспечивающей минимизацию логистических издержек, - безусловное условие для сохранения и продолжения увеличения доли РФ на внешних рынках СПГ".

Как пояснил газете один из авторов законопроекта - Сергей Сопчук, депутаты надеются, что принятие законопроекта не будет затягиваться и инициатива получит поддержку правительства. В Минтрансе изданию отметили, что к ним законопроект не поступал. В "Новатэке" сообщили, что в целом поддерживают законодательные инициативы, направленные на реализацию поручения президента по развитию грузопотока по СМП до 80 млн т к 2024 году, в котором доля СПГ превысит 50%, но "необходимо ознакомиться с данным конкретным предложением депутатов более детально".