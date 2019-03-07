СМИ: в Республике Корея требуют конфискации активов Mitsubishi Heavy Industries

ТОКИО, 7 марта. /ТАСС/. Истцы, выигравшие в Южной Корее суд по делу о принудительной трудовой мобилизации времен японской колониальной оккупации, требуют принудительной конфискации активов корпорации Mitsubishi Heavy Industries. Соответствующий иск, как сообщило в четверг агентство Kyodo, был подан 7 марта в Верховный суд Южной Кореи.

В конце 2018 года Верховный суд Южной Кореи постановил, что Mitsubishi Heavy Industries должна выплатить компенсации ее бывшим рабочим-корейцам, насильно мобилизованным на производство во время Второй мировой войны. Японская сторона категорически не согласилась с решением, пригрозив Сеулу, который поддержал решение Верховного суда, принять ответные меры. Токио, в частности, готов вынести этот конфликт на рассмотрение международного арбитража.

Во время оккупации Кореи в 1910-1945 годы японские власти принудительно привлекали жителей полуострова к различным работам, обычно связанным с тяжелым физическим трудом. Мобилизации приняли особенно широкий характер в годы Второй мировой войны. Правительство Японии называет решения о таких выплатах нарушением международного права, поскольку, по его мнению, этот вопрос был окончательно решен в 1965 году, что зафиксировано в официальных документах.