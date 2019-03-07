Юристы "Тройки Диалог" изучают правовые действия по защите репутации банка

ТАСС, 7 марта. Юристы российского инвестиционного банка "Тройка Диалог" изучают возможные правовые действия после заявлений в прессе об отмывании банком денег. Об этом сообщил в четверг бывший основной владелец банка Рубен Варданян в открытом письме на сайте фонда "Инициативы для развития Армении" (IDeA), соучредителем которого он является.

"Несмотря на то, что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер "Тройки Диалог" чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации". Варданян также подчеркнул, что "на протяжении всей своей истории "Тройка" делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов".

Ранее ряд СМИ опубликовали данные расследования журналистского объединения OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), согласно которому "Тройка Диалог" под руководством Варданяна создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. По данным СМИ, среди получателей средств от фирм этой офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего окружения Варданяна. Как заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, достоверность журналистского расследования о выводе денег из РФ через офшорную сеть "Тройки Диалог" смогут оценить профильные ведомства.