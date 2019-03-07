Акции "Русала" снизились на 5% на открытии Мосбиржи

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи снизились на 4,9%, до 31,15 рубля за бумагу на фоне публикации финансовых результатов по МСФО за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные торгов.

США сняли санкции с "Русала" и En+. Как компании этого добились

Ранее сообщалось, что в IV квартале 2018 года скорректированный чистый убыток "Русала" составил $17 млн против прибыли в $350 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка компании сократилась на 13,8%, до $2,37 млрд, скорректированный показатель EBITDA - на 38,1%, до $363 млн.

По состоянию на 10:10 мск акции компании снижаются на 4,2%, до 31,39 рубля за бумагу.

Чистая прибыль "Русала" за 2018 год по сравнению с показателем 2017 года выросла на 39%, до $1,7 млрд. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 2%, до $2,2 млрд, выручка - на 3,1%, до $10,3 млрд.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 года компания произвела 3,753 млн т алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Продажи компании при этом сократились на 7,2%, до 3,671 млн т.

В апреле 2018 года "Русал", отправлявший до этого на экспорт более 80% своей продукции, попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. 27 января по времени Вашингтона (28 января по Москве) санкции с компании были сняты.