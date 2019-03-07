{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: во Франции с 2020 года хотят разрешить использование беспилотных автобусов

Речь идет о коммерческом использовании шаттлов на дорогах общего пользования

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Власти Франции планируют разрешить коммерческое использование беспилотных автобусов на дорогах общего пользования с 2020 года. Об этом сообщила в четверг министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн в эфире телеканала CNEWS.

"Начиная с 2020 года, мы хотим разрешить услуги [с использованием] автономных шаттлов (автобусов - прим. ТАСС)" - заявила она. По словам Борн, сейчас в стране существует много семей, которым требуется две, а иногда и три машины для выполнения повседневных задач, например, отвезти детей в школу .

На эту тему

"Необходимо предложить другие услуги транспорта будущего, например, за счет автономных шаттлов, - отметила она. - Это будут машины на 10–12 мест. Сейчас есть два стартапа: один под Тулузой, другой под Лионом. Я думаю, что это важный момент для нашей страны - иметь автономные автомобили, нужно развивать сервисы с использованием подобных шаттлов".

Министр не упомянула название инновационных проектов, однако, предположительно, один из них принадлежит созданной в 2014 году компании Navya, которая базируется в Лионе. В конце 2018 года, фирма уже сообщала о введении в эксплуатацию подобных транспортных средств на территории университета Ренн, где беспилотные мини-автобусы курсируют по небольшим дорогам вместе с обычными машинами. Второй предполагаемый кандидат - тулузское предприятие EasyMile: как и вышеназванная фирма, она проводит испытания своих машин не только во Франции, но и в других странах. Кроме того, в 2017 году вместе с парижским департаментом транспорта она запускала автономные автобусы от Лионского вокзала до вокзала Аустерлиц по выделенной полосе, а в начале 2018 года компания сообщала об экспериментальном маршруте на территории университета Пари- Сакле (примерно в 15-20 км от Парижа).

Теги
Франция
Суд признал за заводом в Брянской области право на производство адыгейского сыра
В пресс-службе суда подчеркнули, что сыр не является традиционным продуктом, производимым исключительно в Адыгее
Читать полностью