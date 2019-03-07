Профицит торгового баланса России в январе снизился до $16 млрд

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Профицит торгового баланса России в январе 2019 года уменьшился на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составил $16 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт товаров за отчетный период сократился на 7,4%, до $31,6 млрд, импорт - на 1%, до $15,6 млрд.

Таким образом, за январь текущего года внешнеторговый оборот России показал снижение на 5,4% и составил $47,2 млрд.

Структура российского экспорта и импорта

Основой российского экспорта в январе 2019 года являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 67,4% (в январе 2018 года - 68,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 70,4% (в январе 2018 года - 71,9%), в страны СНГ - 42% (41,8%). По сравнению с январем 2018 года стоимостный объем топливно- энергетических товаров снизился на 9%, а физический - на 6,4%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы экспорта нефти и нефтепродуктов на 13,3%, в том числе керосина - на 26,4%, бензина - на 6,8%, дизельного топлива - на 5,7%, нефти - на 10,1%, природного газа - на 10%, угля каменного - на 3,1%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта электроэнергии на 25%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 44,4% (в январе 2018 года - 43,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 47,7% (в январе 2018 года - 47,1%), из стран СНГ - 16,9% (19,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем 2018 года снизился на 0,4%, в том числе механического оборудования на 11,6%, инструментов и аппаратов оптических - на 5,7%, электрического оборудования - на 2,6%. Снизился физический объем импорта легковых автомобилей на 8,2%, а грузовых автомобилей возрос на 77,9%.

Торговые партнеры

Основными торговыми партнерами России в январе являлись Китай, товарооборот с которым снизился на 4,5% и составил $8,1 млрд, Германия - $3,8 млрд (-15,7%), Нидерланды - $3,6 млрд (+4,4%), Турция - $2 млрд (-14,1%), Италия - $1,9 млрд (+16,8%), США - $1,5 млрд (-3,8%), Республика Корея - $2,1 млрд (+61,6%), а также Польша - $1,1 млрд, Япония - $1,1 млрд и Франция - $1,2 млрд.