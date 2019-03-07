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Госдума приняла закон о требованиях по допуску к работе с использованием атомной энергии

На соответствующие должности не смогут претендовать лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, а также причастные к терроризму и экстремизму

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о правовом регулировании вопросов допуска к работам с использованием атомной энергии. Документ был инициирован правительством РФ.

"В целях повышения защищенности объектов использования атомной энергии законопроектом предлагается установить дополнительные ограничения для лиц, претендующих на должности специалистов, которые в зависимости от выполняемой ими работы должны получать разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии", - говорится в пояснительной записке.

Законом предусматривается, что при поступлении на работу лица, претендующие на должности специалистов, будут обязаны проходить предварительные, а лица, допущенные к работе, - периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. Они будут включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно принятому закону, лица, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления, а также причастные к экстремистской деятельности или терроризму, не допускаются к работам на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

Также устанавливается, что проверка лиц, допускаемых к работам в области использования атомной энергии, будет проводиться органами ФСБ России.

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