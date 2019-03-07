Средний бизнес научат создавать промышленные площадки по примеру технопарков

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Ассоциация развития кластеров и технопарков России запускает образовательную программу для регионов РФ "Промышленные технопарки: создание и управление деятельностью", в рамках которой представителей среднего бизнеса обучат созданию промышленных площадок по примеру технопарков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Ассоциации развития кластеров и технопарков России.

"К участию в программе ["Промышленные технопарки: создание и управление деятельностью"] приглашаются представители органов исполнительной власти в сфере экономической и промышленной политики, организации инфраструктуры поддержки МСП, а также представители крупного и среднего бизнеса, заинтересованные в развитии промышленных площадок по модели промышленного технопарка", - сообщает пресс-служба.

Программа стартует 15 апреля. Формат образовательной программы предполагает очно-дистанционную подачу материала, которая займет 32 академических часа. По итогам прохождения образовательной программы слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Прием заявок на участие в программе осуществляется до 1 апреля.

Об Ассоциации

Ассоциация развития кластеров и технопарков России образована в 2011 году. Ее деятельность направлена формирование кластерных инициатив для развития промышленности. На данный момент организация объединяет более 80 членов из 41 субъекта Российской Федерации, представляя, таким образом, свыше 2600 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон и других организаций.