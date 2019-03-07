В Госдуму внесли законопроект о требованиях к охране в микрофинансовых организациях

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий введение требований к технической оснащенности помещений, в которых располагаются микрофинансовые организации (МФО). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас положением ЦБ предусмотрены требования к осуществлению кассовых операций и хранению наличных денежных средств кредитными организациями. При этом данное положение не распространяется на микрофинансовые организации, говорится в пояснительной записке. "В этой связи особое беспокойство вызывает деятельность микрофинансовых организаций, поскольку уровень защищенности денежных средств в данных организациях значительно уступает уровню защищенности в банковских (кредитных) организациях", - указывают авторы документа.

Основной причиной, способствующей совершению разбойных нападений на МФО, является отсутствие законодательных требований к технической укрепленности помещений, в которых располагаются микрофинансовые организации, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. "В частности, во всех случаях местом совершения преступления являются временные сооружения, в которых денежные средства хранятся в металлическом ящике, зачастую отсутствует кнопка тревожной сигнализации либо помещения оборудованы тревожными кнопками частных охранных предприятий, что явно недостаточно для обеспечения безопасности сотрудника микрофинансовой организации, который выдает денежные средства", - считают красноярские депутаты.

В этой связи законопроект предусматривает, что места хранения, выдачи, приема денежных средств МФО должны располагаться в объектах капитального строительства, зарегистрированных в установленном порядке, быть оборудованы системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией, оборудованием для проверки подлинности купюр, а также соответствовать требованиям положения ЦБ "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории РФ".