СМИ: на Украине ожидается рост цен на продукты

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Цены на популярные на Украине продукты, в том числе на хлеб и мясо, могут вырасти уже этой весной. Об этом сообщает в четверг издание "Обозреватель".

"Причина - повышение цен на электроэнергию, сахар, яйца и зерно. Кроме того, росту цен на хлеб и мясо будут способствовать начало автоматической индексации пенсий и монетизации субсидий", - считает издание.

Такого же мнения придерживается председатель украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, рост цены на хлеб продолжится. "Сейчас наш хлеб стоит значительно дороже, чем в Польше или Литве. Я говорю о разнице до 30%, мы постоянно сравниваем это", - сказал он.

Эксперт также прогнозирует повышение цен на молоко. По словам Дорошенко, "цена на молоко повысится незначительно - на 0,5 - 0,7%, но ситуация будет стабильной". "А цены на мясо будут расти, от этого мы никуда не уйдем", - подчеркнул он.

"Апостроф" также отмечает, что подорожание газа на Украине с мая приведет к повышению тарифов на горячую воду и отопление на 15%.