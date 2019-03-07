Страховые выплаты по суду в России в 2018 году сократились на 20%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сумма страховых выплат по решению суда в России в 2018 году сократилась на 20% и составила 16,791 млрд рублей против 20,8 млрд рублей годом ранее, следует из статистики страховщиков, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

При этом общий объем выплат вырос на 2,5% - до 522,5 млрд рублей.

Судебные выплаты по ОСАГО сократились на 10% и составили 9,25 млрд рублей из общей суммы выплат по ОСАГО 139,1 млрд рублей. Общая сумма выплат по ОСАГО сократилась на 21% по сравнению с 2017 годом, когда она составляла 175,7 млрд рублей. Весь 2018 год наблюдалась стабилизация убыточности сегмента ОСАГО, вызванная введением натурального возмещения и сокращением практики недобросовестных автоюристов, говорили ранее в Российском союзе автостраховщиков. В 2019 году выплаты по ОСАГО снова начали расти (+13,7% за январь) из-за введения новых справочников расчета ущерба по ДТП.

Судебные выплаты страховщиков по каско снизились в 2018 году на 20,5%, до 3,4 млрд рублей, общие выплаты по каско сократились на 0,3%, до 83,43 млрд рублей.

Судебные выплаты о имуществу юридических лиц судебные выплаты выросли на 13%, до 1,7 млрд рублей. Судебные выплаты по добровольному страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств остались на прежнем уровне - около 1 млрд рублей.