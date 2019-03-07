ЕС отверг предложенный ЕК список стран с неэффективной системой борьбы с отмыванием денег

БРЮССЕЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза (ЕС) единогласно отвергли предложенный Еврокомиссией (ЕК) черный список 23 стран и территорий с недостаточно надежными механизмами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в котором фигурировала Саудовская Аравия. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

"Совет единогласно постановил отклонить предложенный Еврокомиссией список с третьими странами с высоким риском в области отмывания денег и финансирования терроризма", - говорится в заявлении ведомства.

Совет обосновывает свое решение тем, что он "не может поддержать нынешнее предложение, которое не было разработано в рамках транспарентного и устойчивого процесса". "Теперь Еврокомиссия должна будет предложить новый проект перечня третьих стран с высокой степенью риска, в котором будут учтены озабоченности государств-членов", - отмечается в документе.

В конце февраля на заседании комитета ЕС на уровне постпредов несколько стран выступили против утверждения предложенного Еврокомиссией черного списка. Европейские дипломаты отмечали, что многие страны евросообщества находятся под давлением со стороны Саудовской Аравии и США, которые выступают против расширения этого перечня.

Черный список

Еврокомиссия 13 февраля обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В общей сложности в перечень вошли 23 страны: Ботсвана, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова (США), Йемен, Афганистан, Американское Самоа и Содружество Багамских Островов. Последние три признаны самыми небезопасными в этом отношении.

Внесение страны в этот черный список не означает введения против нее каких-либо санкций, однако работающие в ЕС банки должны осуществлять контроль за финансовыми операциями с участием физических и юридических из внесенных в перечень государств.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что власти Евросоюза подготовили проект еще один черного списка офшоров, в который внесены 15 стран и территорий, не принимающих должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. В перечень, в который ранее входили пять юрисдикций, были добавлены 10 государств и территорий, в том числе Оман, острова в Тихом океане и Карибском бассейне.