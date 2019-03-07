Медведев распределил между министерствами поручения по итогам послания президента

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распределил между федеральными министерствами обязанности по исполнению поручений по реализации послания президента России Федеральному собранию. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

Медведев установил сроки для реализации поручений министерствами. В основном они сокращены на несколько недель по сравнению со сроками, которые президент Владимир Путин установил для кабмина. Так, например, Минтруду, Минэкономразвития, Минюсту и Минфину поручено до 25 марта обеспечить внесение в законодательство изменений в части определения постоянно действующего порядка материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум. В перечне поручений, которые Путин дал правительству, для этого пункта установлен срок до 10 апреля. Кроме того, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду и Минюсту совместно с Банком России до 14 июня нужно будет подготовить поправки об "ипотечных каникулах", тогда как в поручениях Путина установлен срок до 1 июля.