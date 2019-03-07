ФАС планирует начать выравнивание тарифов на электроэнергию в пилотных регионах в 2020 г.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует приступить к выравниванию тарифов на передачу электроэнергии в рамках цифровизации в пилотных регионах в 2020 году, сообщил ТАСС заместитель главы ФАС Виталий Королев.

"Мы рассчитываем, что в 2019 году мы завершим нормативно-правовое обеспечение. Рассчитываем, что с 2020 года пойдут пилотные регионы, с 2021 года будем внедрять повсеместно", - сказал Королев, комментируя внедрение эталонов затрат при расчете тарифов электросетей.

Он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос ускоренной цифровизации в Москве, но заявок на пилотные проекты от регионов пока нет.

"Думаю, что мы с "Россетями" сядем и подумаем, какие компании у них готовы. Дальше будем смотреть, какие регионы из выбранных сетевых компаний откликнутся на задачу. Пока конкретики нет. Думаю, что к середине года она появится. В пилотных проектах могут принять участие от трех до семи регионов", - уточнил замглавы ФАС.

Изменение тарифов

В настоящее время в России есть регионы, которые искусственно сдерживают тарифы на передачу электроэнергии. Ведение эталонов нормирования затрат позволит сократить дифференциацию по тарифам, пояснил Королев.

"Наверное, тарифы не должны быть одинаковыми во всей стране. Совершенно точно эталоны позволили бы более адекватно сформировать группу регионов, которые могли бы быть сопоставимыми по уровню затрат, которые включаются в тариф", - сказал он.

Нормированные по эталонам надбавки гарантирующих поставщиков составляют до 5% в конечной цене на электроэнергии, поставляемой потребителям. При этом 50% и более цены для потребителей составляет тариф на услуги по передаче электроэнергии.

"Например, мы знаем, что в Иркутской области самые низкие тарифы на электроэнергию для населения. А где-то субъект наращивал тарифы, и сейчас они на высоком уровне находятся", - сказал Королев.

Методы доведения тарифов до эталона

Эталон - долгосрочный норматив эффективных затрат. Применение эталонных затрат обеспечивает долгосрочность и прозрачность тарифного регулирования. При применении эталонного принципа учитываются затраты, что позволяет отказаться от точечного и субъективного регулирования тарифов.

ФАС предлагает снижать высокие тарифы по передаче электроэнергии и доводить их до эталона. "Мы полагаем, что нет необходимости его [эталон] сокращать, а дельту между тарифом и обоснованным эталоном направлять на обязательные инвестиции под строгим контролем губернаторов. И пока этот эталон с течением времени будет на инфляцию увеличиваться, пока он не дойдет до уровня тарифа - он не будет повышаться. То есть просто заморозить на этом уровне. Там, где тариф ниже эталона, он будет доводится до эталона темпом в пределах инфляции за несколько лет", - пояснил замглавы ФАС.

Позднее этот метод ФАС предлагает распространить на тарифы ЖКХ, включая водоотведение, водоснабжение и теплоснабжение

"В явном виде мы видим "пилоты" по передаче электроэнергии. Что касается сферы ЖКХ, - водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения - там чуть сложнее. Там нет четкого понимания, как мы это будем делать", - заключил Королев.