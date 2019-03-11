Экспорт креатива: драйверы роста

Креативные индустрии сейчас наиболее быстро развивающийся сектор экономики, а экспорт продукции КИ в последние 5-10 лет стал одним из наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений. Мировой товарооборот креативной продукции - прежде всего аудиовизуального контента - с 2008 по 2017 год увеличился более чем в два раза.
На этом фоне Россия стабильно увеличивает свою долю на рынке международных креативных индустрий. С 2015 года глобальные кассовые сборы отечественных фильмов выросли в 4 раза: с $11 млн до $44 млн. Кроме того, согласно статистике Фонда кино, за тот же период количество российских картин в зарубежном прокате увеличилось на 44%. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), который развивает программу поддержки и распространения отечественной аудиовизуальной продукции, выручка российской КИ в 2017 году составила 8 трлн рублей.
Отечественные сериалы на международных площадках
Доля креативной индустрии в ВВП РФ составила около 0,5% и, по прогнозным оценкам, должна вырасти к 2025 году в несколько раз, сообщили в РЭЦ. "Дело в том, что большинство студий по производству фильмов и анимации в России изначально ориентированы на международный рынок, - заявила Евгения Данильченко, руководитель проекта РЭЦ по экспорту креативных индустрий. - Спрос на русскоязычный аудиовизуальный контент ограничен, поэтому большинство наших компаний сразу рассчитывают на локализацию своих фильмов для иностранного зрителя".
По словам Данильченко, особенно заметен рост популярности отечественных сериалов и анимационных фильмов на глобальном рынке. В 2017 году главными отечественными сериалами за рубежом были исторические "Хождение по мукам" и "Троцкий". Последний оказался особенно популярен в странах Латинской Америки. "Все больше российских сериалов появляются на крупнейших онлайн-площадках Amazon и Netflix. Это явный признак того, что спрос на контент из России растет", - уверена Данильченко.
В 2018 году успехом российской индустрии была покупка прав на отечественный психологический сериал "Триггер" немецкой дистрибьюторской компанией Beta Film.
"Особенно радует, когда наши сериалы замечают западные кинокритики. Например, позитивные рецензии на сериал „Фарца“ и мультсериал „Лео и Тиг“ появлялись в обзорах The New York Times, а такие известные издания, как Drama Quarterly, Variety и другие - не раз отмечали успехи российских телевизионных проектов", - рассказала Евгения Данильченко.
Российская анимация снова в моде
Среди наиболее успешных на глобальном рынке российских анимационных проектов - сериалы "Маша и Медведь", "Смешарики", а также серия полнометражных фильмов "Снежная Королева", которая переживает всплеск популярности не только в западных странах, но и в Китае. История развития этой франшизы в полной мере демонстрирует основные тренды российской креативной индустрии.
Компания Wizart в 2012 году выпустила первую часть "Снежной Королевы", которая набрала в международном прокате $7,5 млн. Вторая часть фильма заработала уже $15 млн, выйдя двумя годами позже. Третий фильм - "Снежная Королева: Огонь и лед" - вышел в 2016 году и поставил рекорд для европейской независимой анимации в Китае, набрав в местном прокате $12 млн. Общие сборы от фильма в год премьеры составили $24 млн.
Успех "Снежной Королевы" стал одним из факторов, которые привели к открытию Russian Cartoon Week - "Недели российской анимации" в Пекине. Мероприятие, проведенное и организованное РЭЦ, стало первой деловой миссией специально для отечественных мультипликаторов, желающих расширить свое присутствие в Китае. В 2017 году объем рынка анимации в КНР оценивался в $25,4 млрд.
"Снежная королева: Огонь и лед" занимает шестое место в глобальном рейтинге сборов анимационных фильмов всех независимых студий мира, работавших в прокате в 2017-2018 годах. В это же время Wizart был одной из десятков компаний, которые представляли Россию на крупнейших мировых площадках креативной индустрии: выставках MIPCOM и MipJunior в Каннах и Brand Licensing Europe в Лондоне.
Финансирование независимых проектов
"Производственный бюджет для независимых анимационных фильмов в мире в среднем около $20 млн. Бюджет успешной голливудской анимации - от $80 млн и больше. Наша „Снежная королева“ в производстве стоит примерно $5-6 млн", - рассказал генеральный продюсер Wizart Юрий Москвин.
По его словам, крупные анимационные проекты за рубежом, как правило, находят всестороннюю поддержку: со стороны медиагрупп, телевизионных каналов и нередко - государственных институтов, которые заинтересованы как в прибыли, так и в продвижении имиджа страны через талантливые кинопроекты. Однако отечественные проекты того же уровня сопоставимой поддержки не ощущают.
"Важно продолжать ежегодно проводить тематические мероприятия, поддерживать производителей в СМИ, создавать льготные налоговые условия для компаний, имеющих значительные экспортные сделки.
Самое важное, что РЭЦ - это еще одна важная точка поддержки. В каждой стране существует несколько этапов для таких производителей, как мы. Безусловно, по линии Фонда кино и Министерства Культуры есть финансовая поддержка, которая помогает снизить нагрузки на производство и продвижение фильмов. Это имеет свой эффект, а РЭЦ помогает в дальнейшей работе - в продвижении за пределы нашей страны", - сообщил Юрий Москвин.
"Например, французский „Астерикс“ продвигается Canal+ и Centre National de la Cinematographie. A „Мирай из будущего“ в Японии - группой компаний Dentsu и Nippon Television Network, - заявил Москвин. - В России анимация собственного производства не получает подобную поддержку от медиагрупп".
"Прежде всего, хочется сказать спасибо тем отечественным компаниям, которые продолжают работать в России и сохраняют заряд энтузиазма и веры в будущее", - сказала Евгения Данильченко. В отечественном законодательстве пока мало инструментов, которые могли бы усилить позиции российских проектов в глобальной креативной экономике. Эти и другие проблемы российского экспорта обсуждались в рамках ежегодного Российского инвестиционного форума в феврале 2019 года.
"Например, в международной практике распространен механизм поддержки ко-продукционного производства, при котором государство поддерживает создание аудио-визуального произведения с миноритарным участием отечественных компаний (не более 30%). Такие проекты изначально имеют высокий экспортный потенциал и привлекают дополнительное финансирование от крупных иностранных игроков, - добавила Данильченко. - Это позволяет привлечь к фильму гораздо больше внимания по всему миру, существенно увеличить сборы. В России, к сожалению, такая схема господдержки международных проектов в принципе не используется".
Между тем, креативные индустрии - это не только развлекательный контент. РЭЦ поддерживает и развитие отечественных VR- и AR-технологий. А их применение крайне широко и не ограничивается компьютерными играми. VR и AR активно используют в медицине при проведении высокотехнологичной диагностики и позволяют сократить длительный процесс реабилитации после хирургических операций, а также применяются для социализации и адаптации к людей с ограниченными возможностями.
"Таким образом, инвестиции в российские проекты из сферы креативной индустрии обладают потенциалом, который гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд", - добавила Данильченко. По ее словам, отечественной индустрии не хватает программ государственной поддержки, нацеленных на локализацию русскоязычных проектов для других стран, а также на информационную поддержку за рубежом. Это могло бы существенно увеличить вклад перспективных творческих и высокотехнологичных проектов в российскую экономику и укрепить позиции РФ в мировом инвестиционном и бизнес-сообществе.