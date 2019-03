Экспорт креатива: драйверы роста

Креативные индустрии сейчас наиболее быстро развивающийся сектор экономики, а экспорт продукции КИ в последние 5-10 лет стал одним из наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений. Мировой товарооборот креативной продукции - прежде всего аудиовизуального контента - с 2008 по 2017 год увеличился более чем в два раза.

На этом фоне Россия стабильно увеличивает свою долю на рынке международных креативных индустрий. С 2015 года глобальные кассовые сборы отечественных фильмов выросли в 4 раза: с $11 млн до $44 млн. Кроме того, согласно статистике Фонда кино, за тот же период количество российских картин в зарубежном прокате увеличилось на 44%. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), который развивает программу поддержки и распространения отечественной аудиовизуальной продукции, выручка российской КИ в 2017 году составила 8 трлн рублей.

Отечественные сериалы на международных площадках

Доля креативной индустрии в ВВП РФ составила около 0,5% и, по прогнозным оценкам, должна вырасти к 2025 году в несколько раз, сообщили в РЭЦ. "Дело в том, что большинство студий по производству фильмов и анимации в России изначально ориентированы на международный рынок, - заявила Евгения Данильченко, руководитель проекта РЭЦ по экспорту креативных индустрий. - Спрос на русскоязычный аудиовизуальный контент ограничен, поэтому большинство наших компаний сразу рассчитывают на локализацию своих фильмов для иностранного зрителя".

По словам Данильченко, особенно заметен рост популярности отечественных сериалов и анимационных фильмов на глобальном рынке. В 2017 году главными отечественными сериалами за рубежом были исторические "Хождение по мукам" и "Троцкий". Последний оказался особенно популярен в странах Латинской Америки. "Все больше российских сериалов появляются на крупнейших онлайн-площадках Amazon и Netflix. Это явный признак того, что спрос на контент из России растет", - уверена Данильченко.

В 2018 году успехом российской индустрии была покупка прав на отечественный психологический сериал "Триггер" немецкой дистрибьюторской компанией Beta Film.

"Особенно радует, когда наши сериалы замечают западные кинокритики. Например, позитивные рецензии на сериал „Фарца“ и мультсериал „Лео и Тиг“ появлялись в обзорах The New York Times, а такие известные издания, как Drama Quarterly, Variety и другие - не раз отмечали успехи российских телевизионных проектов", - рассказала Евгения Данильченко.

Российская анимация снова в моде

Среди наиболее успешных на глобальном рынке российских анимационных проектов - сериалы "Маша и Медведь", "Смешарики", а также серия полнометражных фильмов "Снежная Королева", которая переживает всплеск популярности не только в западных странах, но и в Китае. История развития этой франшизы в полной мере демонстрирует основные тренды российской креативной индустрии.

Компания Wizart в 2012 году выпустила первую часть "Снежной Королевы", которая набрала в международном прокате $7,5 млн. Вторая часть фильма заработала уже $15 млн, выйдя двумя годами позже. Третий фильм - "Снежная Королева: Огонь и лед" - вышел в 2016 году и поставил рекорд для европейской независимой анимации в Китае, набрав в местном прокате $12 млн. Общие сборы от фильма в год премьеры составили $24 млн.