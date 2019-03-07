Гройсман назвал сохранение транзита газа главной задачей для нового главы "Нафтогаза"

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Сохранение транзита природного газа через территорию Украины должно быть ключевым условием контракта для нового главы компании "Нафтогаз Украины". Об этом заявил в четверг в Виннице премьер-министр страны Владимир Гройсман. Его выступление транслировал телеканал "Прямой".

"Мы вышли с тем, что новый контракт должен содержать новые условия. Первое - это рыночная зарплата, но не заоблачная. Второе - ответственность и очень четкий план увеличения добычи газа, и самое главное - это создание возможности для транзита с 1 января 2020 года", - сказал он. Премьер подчеркнул, что до конца этого года должен быть четкий план относительно того, как будет разделен "Нафтогаз" по видам деятельности, как будут привлекаться международные партнеры к совместному управлению газотранспортной системой и как будет наращиваться внутренняя добыча газа.

В среду, 6 марта, стало известно о том, что правительство Украины не продлило автоматически контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым, у которого срок действия предыдущего договора заканчивается 22 марта. Несмотря на письмо председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд в адрес Гройсмана с рекомендацией продлить контракт с Коболевым и установить ему месячный оклад в размере 2,08 млн гривен (более $77 тыс.), премьер заявил, что проведет конкурс на должность главы компании, начиная с 23 марта. Конкурс продлится месяц, а предложения относительно условий контракта для нового главы компании представит наблюдательный совет компании.

Сам Коболев заявил в ответ, что не собирается покидать занимаемую должность. По его словам, инициатива правительства о проведении конкурса противоречит украинскому законодательству, поскольку за кадровую политику в компании, а также за оплату труда, включая размер премий, отвечает наблюдательный совет.

Транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает с наступлением 2020 года. В прошлом году Украина получила около $3 млрд от транзита российского газа. В "Нафтогазе" признают, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", а также "Турецкого потока" может привести к полному прекращению транзита, поскольку газотранспортные мощности страны будут замещены за счет этих обходных газопроводов. При этом в компании считают, что шанс на сохранение транзита существует лишь в том случае, если к управлению ГТС Украины будет привлечены иностранные партнеры.