Объем экспорта из регионов СКФО в 2018 году вырос до $1,3 млрд

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Объем экспорта товаров из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) увеличился в 2018 году на 10,4% и составил почти 1,3 млрд долларов, говорится в статистическом сборнике Северо-Кавказского таможенного управления, опубликованном на сайте ведомства.

"Участниками внешнеэкономической деятельности Северо-Кавказского федерального округа в I-IV квартале 2018 года осуществлено экспортных операций на сумму $1290,69 млн. США, что выше объемов соответствующего периода 2017 года на 10,4%", - говорится в документе.

Уточняется, что самыми крупными странами-партнерами по внешнеэкономической деятельности для регионов СКФО стали Азербайджан, Казахстан, Армения, Грузия, Бразилия.

Основную долю в общем объеме экспорта в округе составляет продукция химической промышленности, сельского хозяйства и продовольственные товары.