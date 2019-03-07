CNBC: экс-юрист Трампа Коэн подал в суд на компанию президента США

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Майкл Коэн подал иск в суд на принадлежащую американскому лидеру компанию Trump Organization. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

Как он отмечает, иск подан в Нью-Йорке. Коэн обвиняет компанию в том, что она не выплатила причитающиеся ему средства, в частности не покрыла понесенные им в ее интересах расходы. Коэн ранее был исполнительным вице-президентом Trump Organization, а также юристом Трампа.

Президент США Дональд Трамп еще до инаугурации заявил, что покинул все занимаемые посты в Trump Organization, чтобы передать ее под управление своих сыновей. При этом он остался владельцем компании. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его детьми. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.