Разработчики из США создали мобильный сервис для оптимизации расхода энергии в отелях

ТАСС, 7 марта. Американские компании Nuvola и Evolutix совместно разработали мобильный сервис, призванный помочь отелям оптимизировать потребление энергии. Об этом сообщается в пресс-релизе разработчиков.

С помощью сервиса можно настраивать энергоснабжение номеров на время отсутствия постояльцев либо еще не заселенных комнат. Кроме того, мобильное приложение позволит персоналу и гостям управлять температурой, освещением, телевидением и музыкой в номерах, а также другими функциями. Отмечается, что пользователям будут доступны голосовые команды с помощью персонального ассистента Alexa от Amazon.

Разработчики убеждены, что такая технология позволит оптимизировать энергопотребление и снизить эксплуатационные расходы, так как круглосуточный характер работы делает отели одними из самых энергоемких зданий.

Отмечается, что сервис работает на основе технологии интернета вещей. Разработчики полагают, что решение будет полезным не только владельцам отелей, но и их гостям, поскольку поможет повысить уровень комфорта в номерах.

Nuvola занимается разработкой программного обеспечения для отелей, тогда как Evolutix реализует проекты в сфере интернета вещей.