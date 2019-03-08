Роспотребнадзор выявил 78 партий продукции с нарушением требований

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил с 1 по 7 марта в ходе проверок по обеспечению безопасности товаров на полках российских магазинов 78 партий продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Только за период с 1 по 7 марта в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) внесены сведения о 78 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 12 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза. Так, например, во многих субъектах РФ в обороте были выявлены меха и меховые изделия без идентификационных знаков, на упаковке рыбной продукции отсутствовала маркировка, а плодоовощную продукцию реализовывали после истечения предельно допустимого срока годности.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 52 партиях пищевой продукции с нарушением требований встречалось мясо, птица, яйца, плодоовощная продукция, рыба, сахар, кулинарная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия. В 26 партиях непищевой продукции оказались меховые изделия, одежда, обувь, парфюмерно-косметическая продукция, а также текстильные материалы.