США продлили до 10 мая срок завершения операций с ценными бумагами Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продлили срок завершения операций с ценными бумагами венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA до 10 мая 2019 года. Об этом сообщило в пятницу Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

"Управление по контролю над иностранными активами продлевает дату истечения срока положений, связанных с прекращением некоторых финансовых контрактов и других соглашений, касающихся или связанных с ценными бумагами, перечисленных в приложении в лицензии 3D, или некоторыми ценными бумагами PDVSA", - говорится в сообщении. "Это разрешение действует до 12:01 (08:01 мск) 10 мая 2019 года", - отмечается в документе.

Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. По заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.