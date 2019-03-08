Власти Турции оценили экономические потери от отмены торговых льгот США

ТАСС, 8 марта. Решение президента США Дональда Трампа лишить Анкару торговых льгот обойдется Турции в $63 млн в год. Об этом в субботу в интервью телеканалу CNN Turk заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

"После завершения действия американской программы ГСП [Генеральной системы преференций] Турция будет вынуждена дополнительно заплатить $63 млн в качестве таможенных пошлин", - сказала Пекджан.

Во вторник Трамп заявил, что намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках ГСП США. Свое решение по Турции президент объяснил "уровнем экономического развития" этой страны. По словам хозяина Белого дома, "за четыре с половиной десятилетия экономика Турции выросла и диверсифицировалась". Когда решение вступит в силу, турецкие и индийские товары, на которые прежде распространялся режим ГСП, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях.

Ранее турецкий министр торговли выразила мнение, что решение Вашингтона о лишении Турции торговых преференций противоречит общей цели по увеличению объема взаимной торговли до $75 млрд, а также негативно отразится на американском малом и среднем бизнесе. Одновременно она отметила, что Турция все еще желает добиться увеличения торгового оборота с США, которые она считает своим стратегическим партнером. Данное решение также осудил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Первый замминистра торговли и промышленности Индии Ануп Вадхаван в свою очередь заявил, что Индии теперь предстоит заключить новое торговое соглашение с США вне ГСП. По его словам, позиция Индии была достаточно взвешенной, учитывающей и стремления США, и их опасения, однако Вашингтон она не устроила.

"Это [решение США] не окажет существенного влияния на наш экспорт и не приведет к заметному преимуществу для наших конкурентов", - добавил Вадхаван. Он отметил, что выгода, получаемая от льготного режима, составляла около $190 млн.