Премьер Италии заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций

РИМ, 8 марта. /ТАСС/. Италия работает над отменой антироссийских санкций, по-прежнему считая это своей целью. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает агентство ANSA.

"Мы работаем над тем, чтобы санкции в отношении России были сняты, [это произойдет] не завтра утром, но это остается нашей целью. Это означает способствовать снижению напряженности, наращивать диалог, в том числе для оказания защиты странам, наиболее подверженным российскому влиянию", - приводит агентство слова главы итальянского правительства.

После событий на Украине в феврале 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, ЕС ввел санкции против РФ. Правительство Италии в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд", придя к власти в июне 2018 года, объявило своей задачей добиться отмены антироссийских санкций. Однако до сих пор Рим голосует за продление их срока, мотивируя это тем, что ведется работа с европейскими партнерами, чтобы убедить их в бесполезности ограничительных мер.