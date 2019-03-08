ФАС за 15 лет оштрафовала участников картелей на 23,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая отмечает в субботу 15-летие, за годы своего существования оштрафовала участников картелей на 23,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Картели убивают конкуренцию и питают коррупцию. Антиконкурентные соглашения проникли почти во все секторы экономики, в том числе имеющие стратегическое значение (природные ресурсы, строительство, медицина, продукты питания), а также в сферу государственных торгов, закупок компаний с государственным участием и в сферу государственного оборонного заказа", - рассказал глава службы Игорь Артемьев.

Он подчеркнул, что для противодействия современным картелям необходимо создавать новые методы выявления и доказательства сговоров. "ФАС России разработала многопараметрическую систему выявления и доказывания сговоров на торгах, которая значительно упрощает поиск "цифровых" следов от картелей. Сейчас ФАС разрабатывает автоматизированную программу по выявлению и доказыванию картелей, так называемый веб-сервис "Большой цифровой кот", - добавил Артемьев.

В целом сейчас перед ФАС стоит задача настройки антимонопольного законодательства с учетом цифровизации. "Сегодня разработан уже пятый по счету пакет поправок. Мы его называем цифровым пакетом, потому как он корректирует законодательство с учетом современных вызовов цифровой экономики. Это связно с ведущей ролью технологий, скоростью распространения информации, большими данными, цифровыми платформами и интеллектуальной собственностью", - отметил собеседник агентства.

ФАС уже много лет входит в двадцатку лучших правоприменителей мира по версии издания Global Competition Review. Эксперты из Организации экономического сотрудничества и развития признали российское антимонопольное право соответствующим лучшим мировым образцам.

"Мы перешли в наступление с выходом указа президента от 21 декабря 2017 года, которым был утвержден Национальный план развития конкуренции. Если раньше мы в основном занимались защитой конкуренции, то сейчас настало время для активного развития конкуренции. И это мы будем делать вместе с другими отраслевыми органами власти и регионами", - подчеркнул Артемьев.